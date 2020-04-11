В Верховном суде пояснили, какие разбирательства нельзя отложить из-за пандемии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Ускоренного рассмотрения в судах, даже в условиях ограничений из-за коронавируса, требуют дела, неразрешение которых может привести к необратимым последствиям для участников судопроизводства. Об этом сообщил секретарь пленума Верховного суда России, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, выступая на сессии "Судебная защита в пандемии" на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

"К категории дел безотлагательного характера, в частности, надлежит относить дела, связанные со срочным оказанием медицинской помощи, защитой основополагающих прав и свобод человека с учетом конкретных обстоятельств, иные споры, неразрешение которых может привести к необратимым последствиям для участников судопроизводства, которые нельзя будет исправить в будущем (ст. 150 ГПК)", - отметил Момотов.

Кроме того, следует учитывать и критерий значимости исхода дела, "что корреспондируется с особой категорией дел, требующих ускоренного рассмотрения". "К таким делам относятся дела о возмещении ущерба здоровью, а также дела, в которых участник процесса в силу состояния здоровья рискует не дождаться окончания судебного разбирательства, семейные споры о детях, лишение родительских прав, изъятие детей, дела о гражданском состоянии, лишении или восстановлении дееспособности, споры, возникающие из трудовых правоотношений - увольнения, взыскания зарплаты, социальных пособий и т. д.", - отметил Момотов. Судья принимает решение самостоятельно с учетом мнения сторон.