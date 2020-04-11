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Пандемия коронавируса нового типа
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В Верховном суде пояснили, какие разбирательства нельзя отложить из-за пандемии

К ним, в частности, относятся дела о возмещении ущерба здоровью, а также дела, в которых участник процесса в силу состояния здоровья рискует не дождаться окончания разбирательства

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Ускоренного рассмотрения в судах, даже в условиях ограничений из-за коронавируса, требуют дела, неразрешение которых может привести к необратимым последствиям для участников судопроизводства. Об этом сообщил секретарь пленума Верховного суда России, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, выступая на сессии "Судебная защита в пандемии" на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

"К категории дел безотлагательного характера, в частности, надлежит относить дела, связанные со срочным оказанием медицинской помощи, защитой основополагающих прав и свобод человека с учетом конкретных обстоятельств, иные споры, неразрешение которых может привести к необратимым последствиям для участников судопроизводства, которые нельзя будет исправить в будущем (ст. 150 ГПК)", - отметил Момотов.

Кроме того, следует учитывать и критерий значимости исхода дела, "что корреспондируется с особой категорией дел, требующих ускоренного рассмотрения". "К таким делам относятся дела о возмещении ущерба здоровью, а также дела, в которых участник процесса в силу состояния здоровья рискует не дождаться окончания судебного разбирательства, семейные споры о детях, лишение родительских прав, изъятие детей, дела о гражданском состоянии, лишении или восстановлении дееспособности, споры, возникающие из трудовых правоотношений - увольнения, взыскания зарплаты, социальных пособий и т. д.", - отметил Момотов. Судья принимает решение самостоятельно с учетом мнения сторон.

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Момотов заметил, что кассационные и апелляционные инстанции могут рассматривать дела по письменным доводам и возражениям сторон за рядом исключений. По остальным случаям, заметил Момотов, "суды откладывают рассмотрение дела до появления возможностей у граждан участвовать в судебных заседаниях с соблюдением мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции".

"Верховный суд РФ запросил у нижестоящих судов, какие вопросы у них возникают (в связи с особым порядком работы судов), они будут проанализированы и в скором времени, вероятно, в форме обзора будут подробно и детально даны ответы на вопросы, складывающиеся у судей в применении норм материального и процессуального права", - сказал Момотов.

Период ограничений

Установленный указами президента период ограничений из-за пандемии коронавируса с 30 марта по 30 апреля не будет включаться в процессуальные сроки обжалования судебных решений, добавил Момотов.

"Необходимо принимать во внимание указы президента, поскольку установление такого длительного периода нерабочих дней законодателем ранее не предусматривалось. Нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля не включаются в (процессуальные) сроки, исчисляемые месяцами и годами. Если к примеру последний день срока приходится на этот период, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день (по аналогии с ч. 2 ст. 108 ГПК)", - пояснил он.

"Указанный порядок распространятся на сроки вступления в силу судебных постановлений, сроки подачи частных, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, возражений относительно исполнения судебного приказа, заявления об отмене заочного решения, о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, на сроки предъявления исполнительных документов", - перечислил Момотов.

"Поскольку ограничения, вводимые режимом повышенной готовности, могут ограничить возможность реализации гражданами их процессуальных прав, данное обстоятельство, в соответствии с положением ст. 112 ГПК, является основанием для восстановления пропущенного процессуального срока. Данный вопрос должен решаться судом с учетом обстоятельств по каждому конкретному делу", - подчеркнул Момотов.

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