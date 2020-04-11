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Пандемия коронавируса нового типа

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 24 тыс. человек

За последние сутки в стране зафиксировали 132 летальных исхода

ГААГА, 11 апреля. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки. Об этом сообщил в субботу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

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Согласно его данным, в общей сложности тест на коронавирус к настоящему моменту дал положительный результат у 24 413 человек, в том числе у 1 316 человек за последние сутки. Умерли после заражения коронавирусом 2 643 человека, 132 летальных исхода зарегистрировано за последние 24 часа.

"Показатели последних нескольких дней по-прежнему позволяют предполагать, что распространение COVID-19 идет медленнее, чем могло бы без принятия мер [со стороны правительства], - отметили в институте. - Поскольку не все люди в Нидерландах с симптомами COVID-19 тестируются, реальная цифра выше, чем указана в докладе".

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. Так, до 28 апреля включительно закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и спортклубы, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты, массажные салоны. Людям рекомендуется оставаться дома, по возможности работать удаленно, придерживаться расстояния в 1,5 м друг от друга на улице и в магазинах, а также не выезжать в другие страны без крайней необходимости. До 1 июня запрещены все массовые мероприятия, на улицах нельзя собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей).

Теги
НидерландыПандемия коронавируса нового типа
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