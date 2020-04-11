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Пандемия коронавируса нового типа
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В Ингушетии умер один из лидеров традиционного духовенства с подозрением на коронавирус

Накануне он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии

МАГАС, 11 апреля. /ТАСС/. Один из лидеров традиционного духовенства в Ингушетии Абдуррахман Мартазанов, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, умер в субботу в Назрановской городской больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Мартазанов скончался днем, ранее он не болел, но поступил в больницу 10 апреля в тяжелом состоянии со всеми симптомами коронавируса. Наш анализ на тест-системе дал положительный результат", - сказали в пресс-службе. Окончательный диагноз пока не подтвержден.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем аккаунте в Instagram выразил соболезнования близким Мартазанова и отметил, что его смерть является большой потерей для республики.

"Не стало очень уважаемого в республике человека, известного не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами - религиозного деятеля Абдурахмана Мартазанова. С уходом ученого-богослова такого уровня наш народ понес невосполнимую утрату. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", - написал Калиматов.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Ингушетии умер первый пациент с коронавирусом.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али МакшариповичПандемия коронавируса нового типа
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