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Пандемия коронавируса нового типа

На Ставрополье разрабатывают меры поддержки санаториев в период пандемии

В частности, они смогут получить беспроцентные займы

ПЯТИГОРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Пакет мер поддержки санаторно-курортного комплекса разрабатывается на Ставрополье. В частности, будет снижена ставка налога на имущества, а также санатории смогут получить беспроцентные займы, сообщило управление по информполитике правительства региона в субботу.

"В Ставропольском крае ведется разработка пакета мер поддержки санаторно-курортного комплекса региона. Эта отрасль - одна из наиболее пострадавших из-за эпидситуации по коронавирусу, поэтому руководством края предприняты дополнительные меры для ее поддержания", - говорится в сообщении.

По данным управления, меры поддержки касаются введения льготы по налогу на имущество. Разработан механизм предоставления государственных гарантий Ставропольского края учреждениям санаторно-курортного комплекса для получения беспроцентных займов.

"В период ограничений работы предприятий и организаций края в регионе принят комплекс мер по поддержке бизнеса. На сегодняшний день уже подготовлен законопроект по снижению ставки налога на имущество до 1% для отраслей, пострадавших в период осложнения эпидобстановки, а также для субъектов предпринимательства, которые платят налог на имущество, рассчитанный от кадастровой оценки", - отмечается в сообщении.

Комплекс мер поддержки предполагает также снижение ставки по упрощенной системе налогообложения до минимальных значений. Фонд микрофинансирования Ставрополья предоставляет бизнесу льготные программы по кредитованию со ставками от 1% годовых и готов рассматривать вопросы перекредитования и дополнительного кредитования тех субъектов малого и среднего бизнеса, которые пострадали в нынешней ситуации.

В настоящее время режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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