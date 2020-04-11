В РПЦ рассказали, как проводится крещение во время пандемии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Таинства, в том числе крещение детей, в храмах Русской православной церкви (РПЦ) проходят по согласованию со священниками, сказал в субботу в эфире передачи " Церковь и мир " на телеканале "Россия-24" председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Крещение детей проходит по индивидуальной договоренности со священником. <...> Также, по предварительной договоренности со священником, совершаются и все остальные таинства", - сказал он. Он отметил, что, проводя на днях таинство крещения младенца, просил сократить до минимума присутствие родственников.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви продолжать совершать богослужения и таинство причастия даже в отсутствии паствы в связи с данными властями из-за распространения коронавируса рекомендациями. Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в период пандемии 26 марта опубликовала комментарий, согласно которому пастырские обязанности духовенства в Москве будут исполняться в полном объеме.