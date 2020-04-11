Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 150 тыс.

ТАСС, 11 апреля. Количество заразившихся коронавирусом в Италии с начала пандемии превысило 150 тыс. человек, составив 152 271 случай. Такие данные приводит в субботу Департамент гражданской защиты страны.

По данным департамента, суточный прирост заражений в Италии составил 4694 случаев против 3951 сутками ранее. Темпы смертности ускорились до 619 человек в сутки против 570 днем ранее. Общее число умерших достигло 19 468.

При этом растут показатели количества выздоровевших, за сутки их прирост составил 2 079 человек, всего излечились 32 534 человека. В настоящий момент лечение проходят 100 269 человек, большинство из которых находятся на домашнем режиме. Продолжает сокращаться число поступлений в отделения интенсивной терапии.