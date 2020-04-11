Оперштаб сообщил, что в Коми пациенты с коронавирусом есть в семи муниципалитетах

СЫКТЫВКАР, 11 апреля. /ТАСС/. Пациенты с первично выявленным и окончательно подтвержденным коронавирусом находятся в семи городах и районах Республики Коми, говорится в сообщении регионального оперативного штаба. Первоначально инфекция долгое время распространялась лишь в пределах Сыктывкара.

"На 11 апреля новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет. Выявлено 333 пациента с подозрением на инфекцию. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Находятся в стационарах с диагнозом COVID-19 или с подозрением на COVID-19 182 человека, в том числе в Сыктывкаре - 168 человек, Усинске - два, Ухте - два, Княжпогостском районе - один, Усть-Куломском районе - два, Корткеросском районе - пять, Прилузском районе - два", - говорится в сообщении регионального оперштаба со ссылкой на официальные данные управления Роспотребнадзора по региону.

Помимо этого, 37 человек находятся в обсерваторах в Сыктывкаре и Сосногорской ЦРБ. Всего под медицинским наблюдением сейчас 3 809 человек, в том числе, 1 030 граждан прибыли из-за рубежа, 2 779 контактировали с заболевшими. Официально подтверждены три случая летального исхода у пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

Сценарии развития

Как сообщил в субботу врио главы Коми Владимир Уйба, власти республики обратились за помощью в два ведущих российских центра математики и прогнозирования и разработали оптимистичный и пессимистичный сценарии развития ситуации с коронавирусом. За основу взят пессимистичный сценарий и сейчас в соответствии с ним в регионе добавляют число медицинских коек, медикаментов и всего необходимого для лечения потенциальных пациентов с коронавирусом.

"Мы привлекли два ведущих центра математики и прогнозирования - Санкт-Петербургский политехнический институт и МФТИ. Сделали две модели, посмотрели, какие могут быть самые оптимистичные и самые пессимистичные варианты. Взяли пессимистичный и по нему сейчас отрабатываем новые управленческие решения - добавляем количество коек, медикаментов и так далее", - сказал Уйба в своем очередном видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона "ВКонтакте".

По его данным, на 11 апреля в Коми осталось прежнее число лабораторно подтвержденных с коронавирусом - 208 человек, но на 28 человек приросло число выявленных первично - до 333 граждан. "Именно эти первичные в ближайшие дни дадут прирост окончательно подтвержденных. И это не самое страшное, главное - не допустить из этих случаев тяжелых больных", - пояснил Уйба.

Руководитель региона сообщил, что в субботу региону удалось получить 10 тыс. тестов на коронавирус прямого действия, что позволит выявлять зараженных сразу через десять минут после исследования. "Да, мы будем их переподтверждать в "Векторе" [ведущий центр вирусологии и биотехнологии в Новосибирске], но это даст нам большой охват. Сразу 10 тыс. человек посмотрим, если выявим [зараженных] среди них - на самоизоляцию, переподтверждать в "Векторе" и после при необходимости - лечение, наблюдение", - пояснил Уйба.

Помимо этого, приобретены три амплификатора (прибора) для проведения исследований на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Два из них разместили в Центре Роспотребнадзора в Сыктывкаре, один - в Центре СПИДа, и еще одно, дополнительное место, открыли в Воркуте на базе инфекционной больницы.

Медицинские работники - "золотой запас" региона, их всячески поддерживают на федеральном и республиканском уровне, сообщил Уйба. "Добавлены большие деньги на выплату зарплаты тем, кто работает в очагах, в первичных отделениях, на скорой помощи. Мы все это выполняем. Кроме этого, наращиваем средства индивидуальной защиты для безопасности медперсонала. Делимся этим с волонтерами, с работниками правопорядка, МЧС и других вспомогательных служб", - отметил врио главы Коми.

Реакция бизнеса

Руководитель региона выразил благодарность компаниям за поддержку и реальную помощь. "Компания "Монди Сыктывкарский ЛПК" и лично гендиректор Клаус Пеллер выделил 130 млн рублей на оплату 70 аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты. Первая их часть прибыла сегодня в Москву и вскоре поступит в Сыктывкар, начинаем их размещать на дополнительные койки, которые понадобятся по пессимистичному сценарию", - сообщил Уйба.

Накануне в пятницу он также сказал, что в ближайшие дни правительство региона намерено разработать варианты, как смягчить ограничения на работу малому бизнесу, чтобы предприниматели и их сотрудники в результате запрета не остались без средств к существованию.

"Сегодня пошла обратная связь, руководители малых и средних предприятий и сами работники говорят, что не так все просто. Они понимают всю ответственность, которую мы на них перекладываем - это дополнительные меры безопасности, санитарные обработки и дополнительные средства, на которые все это нужно приобрести. Поэтому вопрос не закрыт, но обсуждается. Меня это очень радует, что пошла обратная связь, что предприниматели не просто говорят "давайте, открываем, и мы будем деньги зарабатывать", а люди понимают ответственность", - сказал Уйба.