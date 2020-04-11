{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Барщевский ждет появление конвенции, обязывающей страны предупреждать о новых заболеваниях

Законодательство оказалось не готово поставить препятствие пандемии, отметил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Международная конвенция, обязывающая страны сообщать другим государствам о появлении новых заболеваний может появиться в мире после того, как закончится пандемия коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский, выступая на Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я думаю, что после того, что пандемия пойдет на спад, будет какое-то новое соглашение, конвенция, обязывающая страны предупреждать другие страны о возникновении каких-то новых заболеваний. Обратите внимание, XXI век, я насчитал четыре уже опасные инфекции, которые охватывали либо весь (как коронавирус), либо треть мира, и законодательство - ни национальное, ни международное - оказалось не готово поставить этому препятствие", - сказал он.

Петербургский международный юридический форум проходит 10-12 апреля в онлайн-формате. Он был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ Владимира Путина и Министерства юстиции РФ. За годы своего существования форум стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБарщевский, Михаил ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 90 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС