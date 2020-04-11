Барщевский ждет появление конвенции, обязывающей страны предупреждать о новых заболеваниях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Международная конвенция, обязывающая страны сообщать другим государствам о появлении новых заболеваний может появиться в мире после того, как закончится пандемия коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский, выступая на Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".

"Я думаю, что после того, что пандемия пойдет на спад, будет какое-то новое соглашение, конвенция, обязывающая страны предупреждать другие страны о возникновении каких-то новых заболеваний. Обратите внимание, XXI век, я насчитал четыре уже опасные инфекции, которые охватывали либо весь (как коронавирус), либо треть мира, и законодательство - ни национальное, ни международное - оказалось не готово поставить этому препятствие", - сказал он.

Петербургский международный юридический форум проходит 10-12 апреля в онлайн-формате. Он был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ Владимира Путина и Министерства юстиции РФ. За годы своего существования форум стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.