Барщевский считает, что число дел о разводах и банкротствах вырастет после самоизоляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Число дел о банкротствах, разводах и трудовых спорах вырастет после того, как закончится режим самоизоляции. Такое мнение высказал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский, выступая на Петербургском международном юридическом форуме "9 1/2: Законы коронавируса".

"Несколько областей я вам назову, где будет наибольшее количество дел, начиная с середины лета. Во-первых, это разводы, Китай показал, что этот прогноз сбудется на 100%. Вторая вещь - это банкротства - и личные, и корпоративные. Третья - трудовые споры, которые возникнут (компенсации, выплаты, незаконные увольнения)", - сказал он.

Также, по мнению Барщевского, увеличится число дел по уголовным статьям, связанным с мошенничеством и злоупотреблением положением. "К сожалению, вирус устроен так, что когда в экономику вливаются триллионы рублей, понятно совершенно [они будут] "прилипать" к рукам нечистоплотным <…>. Думаю, что много будет работы по этим направлениям", - добавил он.

Петербургский международный юридический форум проходит 10-12 апреля в онлайн-формате. Он был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ Владимира Путина и Министерства юстиции РФ. За годы своего существования форум стал ведущей мировой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным международным юридическим сообществом.