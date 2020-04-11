Выпускники ульяновских сельских школ смогут перейти с дистанционного на очное обучение

УЛЬЯНОВСК, 11 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предоставил возможность очной формы обучения выпускникам сельских школ. Об этом он сообщил в субботу в своем видеообращении к жителям, размещенном в социальной сети Instagram.

Школы Ульяновской области перешли на дистанционное обучение с 8 апреля. За время весенних каникул по поручению губернатора в регионе обеспечили учеников компьютерами, планшетами, ноутбуками за счет передачи компьютерной техники из школ на время дистанционного обучения, а также помощи предприятий и общественных организаций. Для жителей дальних сел, в которых интернет не устойчив, обучение осуществляется с помощью "кейса" на флеш-накопителях, которые классные руководители передают своим ученикам.

"Понимаю, что ученикам выпускных классов может быть недостаточно дистанционной формы обучения. Мы приняли решение и прописали в указе возможность им учиться очно, но пока только для школьников в сельских муниципальных образованиях", - сказал он.

Всего в Ульяновской области на сегодняшний день официально подтверждены 62 случая заражения коронавирусом. Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за последние сутки зарегистрировано 22 случая заболевания. Два пациента выписаны из больниц после выздоровления. Это медсестра Карсунской районной больницы, прибывшая в область из ОАЭ, и 15-летний юноша, вернувшийся в регион после поездки в Англию.