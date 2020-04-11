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Пандемия коронавируса нового типа

На Северном Кавказе за сутки зафиксировано более 70 заражений коронавирусом

За последние сутки в Чечне и Ингушетии умерли три человека с подтвержденным коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден за сутки у 71 жителя пяти субъектов Северного Кавказа, что на треть больше по сравнению с данными пятницы. Кроме того, в субботу в Чечне и Ингушетии за последние сутки умерли три человека с подтвержденным коронавирусом, а также лидер духовенства, у которого диагноз еще не подтвержден окончательно.

По данным на 10 апреля в округе было зарегистрировано 220 инфицированных. Всего по информации оперативных штабов субъектов за последние сутки в Дагестане и Чечне зафиксированы по 26 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, на Ставрополье - 14, в Кабардино-Балкарии - три и в Карачаево-Черкесии - два.

В Ингушетии в субботу днем умер один из лидеров традиционного духовенства республики Абдуррахман Мартазанов, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава. Мартазанов поступил в больницу в пятницу в тяжелом состоянии, первичный анализ дал положительный результат, окончательный диагноз пока не подтвержден. Кроме того, в ночь с пятницы на субботу скончался первый пациент с коронавирусом в регионе, которому было 63 года. В реанимации в тяжелом состоянии в настоящее время находятся шесть человек.

Два человека - мужчина 1938 года и женщина 1968 года рождения, заразившиеся коронавирусом, умерли в субботу в Грозном, количество заразившихся возросло до 48, сообщил в прямом эфире в Instagram руководитель оперативного штаба региона Магомед Даудов. Коронавирус подтвержден еще у трех жителей Кабардино-Балкарии, общее число заразившихся в регионе выросло до 30 человек. Один из госпитализированных с подозрением на коронавирус находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в субботу оперативный штаб КБР. "В госпитале получают медицинскую помощь 19 человек, за сутки поступило четыре человека с подозрением на COVID-19, один из них в крайне тяжелом состоянии с пневмонией, подключен к аппарату ИВЛ", - отмечают в штабе.

В Дагестане количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло почти на треть - с 58 до 84. На данный момент девять человек выздоровели. Всего в республике на сегодня 4 988 обследованных лиц, 2 028 человек находятся на домашней изоляции. В Карачаево-Черкесии за сутки коронавирус подтвержден у двух жителей, всего подтверждено 11 случаев заражения.

По информации Министерства здравоохранения Ставропольского края, в крае выздоровели десять человек. "Среди них 82-летняя женщина, которая поступила в краевую инфекционную больницу с двусторонней пневмонией, была в тяжелом состоянии, находилась несколько дней в реанимационном отделении. Врачи сделали все возможное для стабилизации состояния возрастной пациентки, имеющей множество сопутствующих заболеваний. Теперь она здорова, чувствует себя удовлетворительно", - отмечает министерство.

О коронавирусе

По последним данным, за время пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИнгушетияКарачаево-ЧеркесияКабардино-БалкарияСеверная ОсетияЧечняСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 90 тыс.
По данным ВОЗ, зарегистрировано 99 690 умерших от последствий заболевания
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