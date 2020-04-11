Предприниматели и волонтеры помогают медикам в борьбе с коронавирусом на Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Предприниматели в волонтеры в субъектах Северо-Кавказского федерального округа оказывают помощь нуждающимся в условиях пандемии, сообщают в субботу власти субъектов.

Коронавирус подтвержден за сутки у 71 жителя пяти субъектов Северного Кавказа. Кроме того, в Чечне и Ингушетии за последние сутки умерли три человека с подтвержденным коронавирусом, а также лидер духовенства, у которого диагноз еще не подтвержден окончательно.

"Группа компаний "Перец" организовала бесплатное питание для медперсонала, работающего с зараженными коронавирусной инфекцией, а также доставила продовольственные наборы нуждающимся на сумму более 5 млн рублей. Эта работа, по словам руководства группы компаний, будет продолжена", - сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы.

По информации пресс-службы мэрии Дербента, член Совета Федерации Сулейман Керимов отправил в Дербент первые машины с медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и расходными материалами.

Глава Кисловодска Александр Курбатов сообщил в Instagram, что студенты городского Медицинского колледжа Минздрава России помогают врачам Кисловодской городской больницы работать с пациентами в рамках соблюдения режима карантина. "Волонтеры измеряют давление, пульс, температуру, помогают сориентироваться в больнице, разъясняют профилактические меры и правила поведения в режиме строгой самоизоляции", - отметил глава города-курорта.

В свою очередь в курортном Железноводске в субботу составили первые протоколы на нарушителей режима самоизоляции. "Материалы рейдов будут переданы в суд. Каждому нарушителю грозит мера от предупреждения до 30 тыс. рублей штрафа. Также в городе-курорте совместно с Роспотребнадзором проходят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений санитарных и эпидемиологических норм на предприятиях", - сообщает пресс-служба городской администрации.