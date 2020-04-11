Захарова: историй о вывозе россиян во время пандемии хватит на "Войну и мир"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась в субботу в прямом эфире YouTube-канала " Соловьев LIVE " историями вывоза российских граждан из-за рубежа во время пандемии коронавируса. По ее признанию, рассказов об обстоятельствах вывоза россиян из разных стран уже накопилось очень много, что хватит на огромный роман масштаба толстовской эпопеи "Война и мир".

"Историй [хватит] на "Войну и мир", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что у всех застрявших за рубежом россиян разные обстоятельства и истории. "У одной концерт был, вторые там уже полгода работали, третьи учились, кстати говоря, очень много студентов. Кто-то лечился, кто-то лечил, кто-то отдыхал", - сказала официальный представитель МИД. Она также подчеркнула, что особенно ее возмущают две вещи: когда задают вопросы, "зачем они туда все поехали, наши граждане туристы, как они смели, и второе - что вы своим не помогаете".

Захарова рассказала, что перед эфиром получила смс-сообщение о запланированных для вывоза россиян рейсах из Сеула, Бангкока и Токио. "Сеул, Боже мой, сколько они настрадались, две недели в транзитной зоне, четырехмесячный ребенок", - добавила официальный представитель. По ее словам, списки все разные, и с сеульским была самая сложная ситуация, так как "там один сплошной гуманитарный случай".

Дипломат поделилась историей о заботливой дочери из Тюмени, у которой родители были среди застрявших в Риме более 120 россиян. По словам Захаровой, она повела себя, как потрясающая дочь.

Упомянула дипломат и вызвавшую недоумение историю. В колл-центр поступил звонок от матери, у которой дочь находится за границей. Девушку нашли, оказали содействие в возвращении в Россию. Однако в самолет она не села, из-за того, что после приземления в Москве ей предстояло провести две недели в карантине.

Истории, дающие силы

Кроме того, Захарова рассказала о помощи паре, где девушка является гражданкой России, а ее супруг - Испании, также у них есть дочь. Они застряли на Бали, работают в Китае и выехали в Индонезию, чтобы переждать эпидемию в Ухане. Когда эти люди решили вернуться в Китай, у них возникли сложности в связи с ограничением в этой стране на передвижения для иностранцев.

"Мы помогали этой смешанной паре в том числе получить разрешение на въезд российской гражданке на территорию Китая. И как только они получили разрешение, опять закончились рейсы", - добавила дипломат, отметив, что они все равно не теряют силу духа.

В знак благодарности пара прислала огромную корзину тюльпанов. "Я прихожу на работу, это было где-то неделю назад, и на столе стоит огромная корзина тюльпанов. <…> Оказалось, они прислали. Просто поддержать, хотя они еще не улетели, - добавила она. - Вот такие истории дают сил, это мелкий пример, но он очень показательный. Конечно, не в тюльпанах дело".

О самом главном

Самое главное, по словам дипломата, что люди осознают, что о них думает государство. "И потом ты сидишь и читаешь: мы верим в государство, мы верим в страну, мы верим в то, что о нас думают. Это самое главное, что может быть", - отметила Захарова.