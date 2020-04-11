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Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

На самолете из Бангкока находятся 109 россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Рейс SU 273 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в субботу в Санкт-Петербург. Это следует из данных онлайн табло аэропорта Пулково.

"Рейс SU 273 авиакомпании "Аэрофлот", прибыл", - написано в онлайн табло.

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На самолете из Бангкока прибыли 109 россиян. После приземления в салоне пассажиров осматривают медики и специалисты Роспотребнадзора, затем сотрудники полиции по выделенному коридору провожают прибывших к медработникам. У путешественников берут анализы, заполняют необходимые документы, каждому выдают предписание санитарного врача о необходимости 14 дней оставаться дома или в обсерваторе. Багаж вернувшихся россиян дезинфицируют.

После этого жителей Петербурга и Ленинградской области на автобусах отправят домой. Жителей других регионов может принять пансионат "Заря". Это уже четвертый подобный рейс, с 1 апреля в Петербург вернулись из-за границы уже 480 россиян.

По состоянию на 5 апреля, согласно обновленным спискам российского посольства, порядка 6 тыс. россиян не могли вылететь из Таиланда в Россию. 7 апреля около тысячи граждан РФ были вывезены в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск из бангкокского аэропорта Суваннапхум после массовой отмены рейсов на родину в начале месяца.

В Таиланде из-за пандемии коронавируса на территории всей страны с 22:00 до 4:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Теги
ТаиландРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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