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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 90 тыс.

По данным ВОЗ, зарегистрировано 99 690 умерших от последствий заболевания

ЖЕНЕВА, 11 апреля. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в мире возросло за последние сутки почти на 90 тыс. человек. Это более чем на 4 тыс. превышает статистику предыдущего дня, сообщила в субботу в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 11 апреля в мире зарегистрировано 1 610 909 инфицированных и 99 690 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 89 657, а количество летальных исходов - на 6 892.

Больше всего заразившихся и умерших в Европе: 839 257 и 70 565 случаев соответственно. За сутки число инфицированных там выросло на 39 561, а умерших - на 4 352.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 536 664 человека, 19 294 умерли. По числу заразившихся (43 491) за сутки этот регион превзошел Европу, но умерших за последние 24 часа там меньше (2 178) .

Третью позицию по числу заражений в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 11 апреля там выявлены 118 549 инфицированных 4 017 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 461 275. Далее следуют Испания (157 022), Италия (147 577), Германия (117 568), Франция (89 683), Китай (83 369), Великобритания (70 276), Иран (68 192), Турция (47 029) и Бельгия (26 667).

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