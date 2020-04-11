На стройке под Мурманском, где у рабочих выявили COVID-19, возведут мобильный госпиталь

МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области начали подготовку к оборудованию мобильного госпиталя на территории крупной стройки под Мурманском, где у рабочих был выявлен коронавирус. Об этом в субботу сообщил журналистам глава регионе Андрей Чибис.

"На этой крупнейшей стройплощадке трудится очень много людей, почти 11 тыс., среди рабочих одного из подрядчиков выявлены люди, которые больны коронавирусом. Все мероприятия по карантину, по разобщению, по очень жесткому контролю на сегодняшний день проведены. Но мы заблаговременно готовимся к тому, что необходимо развернуть мобильный госпиталь, отрабатываем сейчас эту историю с федеральным центром", - рассказал Чибис.

Глава региона добавил, что все подготовительные мероприятия в настоящее время уже запущены региональными властями.

Чибис не назвал точное место стройки и компанию, которая ведет строительство под Мурманском, однако единственная действующая на сегодняшний день стройплощадка, где занято около 11 тысяч человек, находится на территории поселения Междуречье (Кольский район Мурманской области). Там, решением властей, во вторник был введен особый режим хозяйственной деятельности с уточнением, что ограничения касаются въезда и выезда работников и транспорта в связи с исполнением ими обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах ООО "НОВАТЭК-Мурманск".

Кроме того, по информации оперативного штаба региона на сегодняшний день диагноз COVID-19 подтвержден у 26 человек в подрядных организациях "НОВАТЭК-Мурманск". Всего на вечер пятницы по данным оперативного штаба в Мурманской области подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом, из них 26 - в Кольском районе.