Число обращений за помощью к православным добровольцам выросло втрое за время пандемии

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Количество обращений в православную службу помощи "Милосердие" выросло почти в три раза за время пандемии коронавируса, сообщает в субботу сайт "Милосердия".

"Количество обращений за помощью в справочную службу "Милосердие" возросло почти в три раза. С 22 марта по 9 апреля принято 2 215 звонков с просьбами о помощи. В среднем в день операторы принимают около 150 звонков, в некоторые дни количество звонков доходит 200", - написано на сайте. Выросло также число обращения за помощью к православным добровольцам.

Чаще всего, по информации "Милосердия", в службу обращаются по социальным вопросам (319 звонков), духовным вопросам к священнику (202), с просьбами о помощи на дому (190), помощи с продуктами (176), и запросами о помощи в уходе за тяжелобольными (30).