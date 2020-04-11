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Пандемия коронавируса нового типа

Число обращений за помощью к православным добровольцам выросло втрое за время пандемии

С 22 марта по 9 апреля принято 2 215 звонков

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Количество обращений в православную службу помощи "Милосердие" выросло почти в три раза за время пандемии коронавируса, сообщает в субботу сайт  "Милосердия".

"Количество обращений за помощью в справочную службу "Милосердие" возросло почти в три раза. С 22 марта по 9 апреля принято 2 215 звонков с просьбами о помощи. В среднем в день операторы принимают около 150 звонков, в некоторые дни количество звонков доходит 200", - написано на сайте. Выросло также число обращения за помощью к православным добровольцам.

Чаще всего, по информации "Милосердия", в службу обращаются по социальным вопросам (319 звонков), духовным вопросам к священнику (202), с просьбами о помощи на дому (190), помощи с продуктами (176), и запросами о помощи в уходе за тяжелобольными (30).

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Также почти втрое увеличилось количество обращений за помощью от бездомных людей в центр помощи бездомным "Ангар спасения" службы "Милосердие". "С 22 марта по 9 апреля зафиксировано 3306 обращений бездомных <...> Все 3 306 обратившихся были накормлены, 661 человек - помылся, 827 человек - сменили одежду, 132 человека - получили медицинскую помощь, 99 человек - доставлены на ночлег в городской Центр социальной адаптации, 73 человека - получили билеты домой и покинули Москву", - написано на сайте службы.

Православная служба "Милосердие" реализует 26 социальных проектов. Среди них - патронажная служба, которая обеспечивает уход сестер милосердия и профессиональных сиделок за людьми на дому, и Свято-Спиридоньевская богадельня, кризисный центр для женщин с детьми "Дом для мамы", и служба помощи бездомным, которая работает с 2003 года. "Милосердием" руководит председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

Ранее Синодальный отдел издал справочник для бездомных с информацией о том, где в Москве во время пандемии коронавируса можно получить помощь. Кроме того, в обращении к верующим первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов призвал прихожан помогать одиноким пожилым людям и инвалидам с покупкой лекарств и товаров первой необходимости во время пандемии коронавируса, а главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев взять на себя дополнительные пожертвования, пост и молитву.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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