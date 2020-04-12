Российским школьникам расскажут об освоении космоса на дистанционном "Гагаринском уроке"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Гагаринский урок "Космос - это мы", приуроченный к празднованию Дня космонавтики, для российских школьников в 2020 году из-за пандемии коронавируса пройдет в дистанционном формате, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"В этом году, объявленном <...> Годом памяти и славы, тема урока - "От победы в Великой Отечественной войне - к победам в космосе", - говорится в сообщении.

На Гагаринском уроке школьники узнают подробности о запуске с космодрома Байконур космического корабля "Восток-1" с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту, им расскажут о первом выходе в открытое космическое пространство, миссии "Луноход-1", в которой был использован первый в мире дистанционно управляемый самоходный аппарат, о спасении орбитальной станции "Салют-7". Учеников ждут и виртуальные экскурсии по российским музеям космонавтики.

Для проведения урока Музей космонавтики совместно с Минпросвещения и Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий создали различные справочные фото- и видеоматериалы. Ознакомиться с ними можно на сайте музея в разделе "Гагаринский урок". Министерство также подготовило отдельные рекомендации по проведению занятия.

"Полеты в космос, освоение космоса, проведение научных исследований на орбите - это то, чем мы гордимся, чем наша страна прославилась на весь мир. Именно русские слова, связанные с космосом, вошли во все языки мира. Космос стал синонимом неостановимой тяги к знаниям и развитию таланта", - приводит пресс-служба слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Министр отметил, что День космонавтики - это праздник, который напоминает, как многого можно достичь, если постоянно стремиться учиться новому, не бояться мечтать и смело идти к своей мечте.

Об уроке

Гагаринский урок впервые прошел 12 апреля 2016 года в 55-летний юбилей полета Юрия Гагарина в космос. С 2017 года при содействии Россотрудничества и поддержке координационных советов российских соотечественников, проживающих за рубежом, мероприятие проводится в более чем 100 странах. Урок внесен министерством в Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры, для приобщения учащихся к культурным, национальным и общечеловеческим ценностям.