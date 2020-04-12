{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российским школьникам расскажут об освоении космоса на дистанционном "Гагаринском уроке"

Ученики узнают подробности о запуске с космодрома Байконур космического корабля "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Гагаринский урок "Космос - это мы", приуроченный к празднованию Дня космонавтики, для российских школьников в 2020 году из-за пандемии коронавируса пройдет в дистанционном формате, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"В этом году, объявленном <...> Годом памяти и славы, тема урока - "От победы в Великой Отечественной войне - к победам в космосе", - говорится в сообщении.

На Гагаринском уроке школьники узнают подробности о запуске с космодрома Байконур космического корабля "Восток-1" с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту, им расскажут о первом выходе в открытое космическое пространство, миссии "Луноход-1", в которой был использован первый в мире дистанционно управляемый самоходный аппарат, о спасении орбитальной станции "Салют-7". Учеников ждут и виртуальные экскурсии по российским музеям космонавтики.

Для проведения урока Музей космонавтики совместно с Минпросвещения и Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий создали различные справочные фото- и видеоматериалы. Ознакомиться с ними можно на сайте музея в разделе "Гагаринский урок". Министерство также подготовило отдельные рекомендации по проведению занятия.

"Полеты в космос, освоение космоса, проведение научных исследований на орбите - это то, чем мы гордимся, чем наша страна прославилась на весь мир. Именно русские слова, связанные с космосом, вошли во все языки мира. Космос стал синонимом неостановимой тяги к знаниям и развитию таланта", - приводит пресс-служба слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Министр отметил, что День космонавтики - это праздник, который напоминает, как многого можно достичь, если постоянно стремиться учиться новому, не бояться мечтать и смело идти к своей мечте.

Об уроке

Гагаринский урок впервые прошел 12 апреля 2016 года в 55-летний юбилей полета Юрия Гагарина в космос. С 2017 года при содействии Россотрудничества и поддержке координационных советов российских соотечественников, проживающих за рубежом, мероприятие проводится в более чем 100 странах. Урок внесен министерством в Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры, для приобщения учащихся к культурным, национальным и общечеловеческим ценностям.

Теги
РоссияГагарин, Юрий АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Кадыров заявил о планах привлекать нарушителей карантина к полевым работам
Глава Чечни сообщил, что такая мера станет альтернативой штрафам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС