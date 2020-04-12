Эксперты назвали своевременными меры по введению пропусков в Москве в период самоизоляции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Меры по введению системы пропусков на время действия в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса являются своевременными и практичными. Они позволят снизить угрозу распространения болезни среди населения. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

"Мне кажется, что эта мера своевременна. Те меры, которые принимаются, несмотря на то, что количество заболевших увеличивается, они, на мой взгляд, адекватные. Особенно по сравнению с Нью-Йорком", - сказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

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По его словам, в США стартовые позиции были лучше из-за того, что там нет границ с Европой или с Китаем. Но несмотря на это, все показатели по распространению заболевания в России намного ниже - на сегодня это 17-е место, тогда как США - на первом. Эксперт считает, что во многом это благодаря тем усилиям, которые принимаются федеральными и московскими властями.

По мнению Журавлева, власти Москвы могли бы принять еще более жесткие меры, заставив всех сидеть дома постоянно, оставив лишь транспортную службу для доставки продуктов людям.

"Европейский опыт показывает, что эффективность европейских мер не так велика. Вирус - в большей степени именно вызов системе управления. Если у нее не хватает умения найти баланс, то будет, как в Англии или Испании", - заключил директор Института региональных проблем.

В Италии, которая на третьем месте в мире по тяжести ситуации с коронавирусом, действуют более серьезные ограничения, чем вводимые в Москве: разрешена только одна поездка в неделю. В целом две поездки в неделю, как это решено в российской столице, действует в большинстве европейских стран.

Сбалансированное решение

В свою очередь председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что властью Москвы было предложено разумное и сбалансированное решение. По его мнению, именно сейчас, когда, по расчетам экспертов, на 15-25 апреля придется пик эпидемии, так важно взять под контроль перемещения горожан. "Если мы хорошо пройдем период 15-25 апреля, то тогда в начале мая мы уже сможем вздохнуть с облегчением", - прогнозирует эксперт.

Он также назвал систему пропусков продуманной технически и обобщающей тот опыт, который был в разных странах, в том числе и в тех, которые достаточно эффективно справляются с инфекцией, - это Германия, Греция, Китай.

"Главное - его четко и бесперебойно выполнить, тогда и москвичи получат необходимые возможности для удовлетворения нужд и потребностей, а мы серьезно поможем медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. И мы не будем ставить их перед необходимостью выбирать, кому помогать, а кому нет, как это было, допустим, в Италии. Ограничения очень разумны. Они не самые жесткие, как в большинстве стран мира", - сказал Костин.

Он выделил как положительную сторону решения и декларативный характер заполнения и уведомления о необходимости перемещения.

"На сегодняшний день усилия должны быть направлены на поддержание бесперебойной работы системы [пропусков]", - уверен Костин.

По словам директора Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексея Чеснакова, жителям города предложили удобный инструмент регистрации в виде цифровых пропусков, который является практичным и поможет снизить риски распространения коронавируса.

Инициатива спасет жизни

Он признал, что принятые меры не являются самыми удобными и ограничивают возможности и передвижение людей, но они позволят спасти жизни очень многих, поэтому решение важное и оправданное.

"Мне кажется очень важным то, что московское правительство и лично мэр Москвы берут на себя инициативу и довольно чутко гарантируют права жителей города в том, чтобы не распространять инфекцию и обеспечить безопасность на ближайшие несколько недель", - считает Чеснаков.

С ним согласен Костин: "Основная задача в этот период - дать возможность нуждающимся в медицинской помощи ее получить". Москва по ситуации сдерживания распространения заболевания идет по алгоритму Германии, которая лучшая в Европе по решению проблемы коронавируса, полагает эксперт. Если смотреть общее количество заболевших, находящихся в стационаре, - в Москве соотношение показатели на уровне передовой высокотехнологичной Германии.

"Сейчас все зависит от москвичей, если они будут нарушать, то правила будут ужесточаться, и карантин будет длиться долго. Если будут выполнять эти предписания, то все закончится максимально быстро. Речь идет о функциональных ограничениях, необходимых, но не радикальных. Это забота уже обо всех категориях граждан", - добавил директор ЦПК.