Кадыров заявил о планах привлекать нарушителей карантина к полевым работам

ГРОЗНЫЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нарушителей карантина в регионе будут привлекать к сельскохозяйственным работам до окончания режима самоизоляции в России. Об этом он сообщил в прямом эфире в Instagram .

"Если человек, который на карантине, без веской причины выйдет из дома, до окончания этой ситуации мы найдем ему занятие. Он будет работать на окраине, поле вскапывать, сеять", - заявил Кадыров, добавив, что такая мера станет альтернативой штрафам, которые будут вынуждены выплачивать семьи нарушителей.

В субботу в Чечне умерли еще два человека с коронавирусом, количество заразившихся возросло с 22 до 48 человек. В регионе объявлен карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости. Ужесточен контроль на границах.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.