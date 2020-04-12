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Пандемия коронавируса нового типа

В правила поведения граждан при ЧС добавили обязательную эвакуацию

Ранее эвакуация была обязательной в режимах контртеррористической операции и чрезвычайного положения
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации предусматривает обязательную эвакуацию населения в случае такой необходимости согласно правилам поведения граждан при ЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, отвечая на соответствующий запрос агентства.

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3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. "С учетом складывающейся обстановки, обусловленной появлением новых угроз для населения, приоритетной задачей государства является принятие в срочном порядке мер, направленных, прежде всего, на обеспечение защиты людей. В связи с этим были приняты соответствующие меры по нормативному правовому регулированию вопроса безотлагательной эвакуации населения с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации. Данные правила обязательны к исполнению гражданами", - разъяснили в МЧС, подчеркнув, что "указанная норма в первую очередь предусматривает интересы общества, а не отдельно взятого гражданина".

До этого эвакуация населения была обязательной в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Особенности эвакуации и совершенствование правовой базы

В МЧС пояснили, что эвакуация людей должна проводиться в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений. Кроме того, в пресс-службе уточнили, что в случае ЧС или угрозе ее возникновения организованную эвакуацию инвалидов и других групп людей с ограниченными возможностями здоровья должны проводить уполномоченные должностные лица, обеспечивая для них техническое оборудование стационарных пунктов временного и длительного размещения.

Правила были утверждены к Федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в которые 1 апреля были внесены изменения, обязывающих граждан "выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации". В самом законе норма об обязательной эвакуации для граждан отсутствовала. Как пояснили в пресс-службе МЧС, таких правил ранее не существовало.

"Это нововведение направлено на совершенствование действующей нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, особенно оно актуально в условиях нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, когда необходимо неукоснительно следовать предписаниям уполномоченных органов власти в целях обеспечения безопасности не только граждан, но устойчивого функционирования всех отраслей экономики", - подчеркнули в МЧС.

Спасатели неоднократно сталкивались при ликвидации последствий ЧС с нежеланием жителей эвакуироваться из опасной зоны, что нередко приводило к человеческим жертвам. Так, во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местное население отказывалось от эвакуации, несмотря на угрозу затопления, что создавало сложности в работе спасателей, которые вынуждены были держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства, хотя они были остро необходимы в другом месте. О необходимости обязательной эвакуации ранее заявлял глава МЧС Евгений Зиничев.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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