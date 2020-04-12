Российские военные специалисты провели за неделю дезинфекцию 25 медобъектов в Сербии

БЕЛГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Сводный отряд Минобороны РФ за неделю провел дезинфекцию 25 медицинских объектов в Белграде и близлежащих населенных пунктах в связи с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Сводным отрядом Минобороны России за неделю пребывания в Республике Сербия проведена дезинфекция на 25 медицинских объектах в столице и близлежащих населенных пунктах. Обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 380 тыс. кв. м и более 20 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 65 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что ранее была проведена санитарная обработка 13 городских и районных поликлиник Белграда, где осуществляется диагностика пациентов с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией.

Российские врачебно-сестринские бригады также провели оценку санитарно-эпидемиологической обстановки и оказали методическую помощь сербским медикам в более чем 50 медицинских учреждениях 15 сербских городов и населенных пунктов.

"В связи со сложной обстановкой в городах на юге Сербии две медицинские бригады и одна группа специалистов РХБ защиты со специальной техникой передислоцированы в город Ниш. Перед военнослужащими стоит задача по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях в самом городе и близлежащих населенных пунктах", - отмечается в сообщении.

Ранее Россия отправила вирусологов и других специалистов Минобороны со спецтехникой в Италию и Сербию. В Сербии российские врачебно-сестринские бригады работают в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде. Российские специалисты также провели дезинфекцию сотен тысяч квадратных метров в ряде важнейших медцентров страны.