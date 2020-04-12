Российские военные провели дезинфекцию в домах престарелых в трех городах Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения радиационной химической и биологической защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Косто-Вальпино, Соверена, Ловере", - говорится в сообщении.

БЕРГАМО /Италия/, 12 апреля. /ТАСС/. Военные специалисты РФ провели дезинфекцию в домах престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии (Италия). Об этом говорится в распространенном 12 апреля сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 49 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 53 зданий и сооружений, более 325 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 35 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

"В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций", - отмечается в сообщении.

Российская помощь Италии

21 марта во время телефонного разговора Путина и Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от эпидемии районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано свыше 139 тыс. случаев заражения, умерли более 17,6 тыс. человек, почти 26,5 тыс. выздоровели.