Большинство из 159 заболевших коронавирусом в ДФО находится в удовлетворительном состоянии

Минздрав Хабаровского края сообщил, что в регионе суммарно выявлено 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них семь пациентов выздоровели, два пациента с тяжелыми хроническими заболеваниями скончались, и сейчас на лечении находятся 20 пациентов с подтвержденным диагнозом. "Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом два тяжелобольных пациента в возрасте старше 65 лет, из них один на ИВЛ", - сообщил Минздрав региона.

В Еврейской автономной области госпитализированы девять человек, у восьми из них коронавирус подтвердился. Все они - жители Амурзета, сообщило управление по внутренней политике правительства региона. Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном. На Сахалине коронавирус подтвердился у семи человек, все они чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба правительства области.

В Бурятии, по данным республиканского правительства, коронавирус подтвержден у 60 человек, а в Якутии за сутки число больных увеличилось до 22. "В таких условиях, когда буквально за два дня у нас пять больных по достаточно небольшому городу, и есть риск возможного дальнейшего распространения уже на неограниченное количество лиц как в самом городе Алдан, так и в других населенных пунктах республики, <...> в городе Алдан введен режим карантина", - сообщил на брифинге в воскресенье глава Якутии Айсен Николаев. На Камчатке по данным на вечер субботы число заразившихся увеличилось на пять и теперь составляет 10. Заболевшие находятся под наблюдением врачей в изоляции.

В Амурской области в субботу выявлено два новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, это семейный очаг, сообщило правительство региона. Всего здесь по состоянию на вечер 11 апреля зарегистрировано шесть случаев заболевания, один из заболевших выздоровел. Новые случаи коронавируса подтверждены также в Приморском крае, тесты подтвердили заболевание у еще трех человек, и теперь в крае на лечении находится 19 заболевших. В Забайкалье число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Забайкалье по-прежнему составляет восемь.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.