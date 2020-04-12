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Обновлено 

Самолет из Хабаровска вылетел в Сеул за россиянами

Рейс выполняет авиакомпания "Аврора"

ХАБАРОВСК, 12 апреля. /ТАСС/. Самолет из Хабаровска вылетел за застрявшими в Сеуле соотечественниками, они смогут вернуться на родину вечером. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта в воскресенье.

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Минтранс и Росавиация накануне заявили о том, что россияне, которые не смогли вернуться домой из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и закрытием границ, вывезет авиакомпания "Аврора". Будет два рейса из Хабаровска и Владивостока и обратно, вывезти планируется около 250 человек, среди которых жители Хабаровского края, Приморья, Бурятии, Якутии и других регионов Дальнего Востока.

"Самолет вылетел, это рейс "Авроры", - сказал представитель пресс-службы.

Соответствующее разрешение на вылет получено от федерального агентства воздушного транспорта.

"В 14:50 планируется прилет в Сеул, в 16:00 - вылет из Сеула, в 19:45 по хабаровскому времени запланирован прилет в Хабаровск", - сказали в пресс-службе.

В Сеул также вылетел самолет из Владивостока, об этом свидетельствуют данные системы Flight Radar. Согласно данным системы, рейс выполняет авиакомпания "Аврора". По данным табло аэропорта Владивосток, около 15:00 местного времени (8:00 мск) самолет должен вылететь в Приморье и прибыть сюда вечером в воскресенье.

В новость были внесены изменения (07:23 мск) - добавлена информация о вылетевшем из Владивостока рейсе.

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Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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