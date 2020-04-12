В Подмосковье увеличат количество тестирований на коронавирус до 7 тыс. в сутки

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Подмосковья готовы развернуть мощности для проведения в сутки порядка 7 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Еще 3 недели назад мы имели всего 500 тестов. Это ничто, это мало. Сегодня готовы к тому, чтобы развернуть тестирование примерно на 7 тыс. тестов в сутки", - сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице ежедневно делают порядка 18 тыс. тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. К работе подключены городские, федеральные и частные лаборатории. По его словам, поставлена задача проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов.

По данным на 11 апреля, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.