В Подольске 30 апреля введут в строй многофункциональный военный медцентр

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал в воскресенье строительную площадку многофункционального медицинского центра, строящегося на базе военного госпиталя в Подольске. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Замглавы военного ведомства прибыл в Подольск, где на площадке строительства медицинского центра, сдача которого планируется к 30 апреля, проверил ход выполнения работ, а также в режиме видеоконференцсвязи провел селекторное совещание с представителями военно-строительного комплекса Минобороны России с других площадок в регионах страны", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, на сегодня на строительной площадке в Подольске задействовано более 700 рабочих и 40 единиц строительной и специальной техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Выполнен каркас здания, возведены стены, смонтированы сэндвич-панели, ведутся внутренние работы, в том числе по благоустройству территории.

"В целях обеспечения безопасности военнослужащих и граждан в рекордные сроки мы ведем работы по возведению шестнадцати специализированных медицинских центров, оснащенных необходимым медицинским оборудованием", - сказал Иванов на селекторном совещании. Строительство многофункциональных медицинских центров ведется по поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Работы выполняют специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, который проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

"Завершение мероприятий позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов как из числа военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения", - сказал Иванов.