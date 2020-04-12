В Москве число оштрафованных за несоблюдение карантина выросло до 30

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Еще четыре человека оштрафованы в Москве за последние сутки за несоблюдение карантина. Таким образом, за все время с момента ужесточения ответственности штрафные постановления получили 30 человек, сообщили ТАСС в воскресенье в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы.

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"За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина. Всем нарушителям оформлены постановления о штрафе, и они были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Химках и Алтуфьеве для дальнейшего лечения. С момента ужесточения ответственности уже 30 жителей Москвы оштрафованы за нарушение правил карантина", - сказали в инспекции.

Там напомнили, что москвичам у которых заболевание, вызванное коронавирусом, протекает в легкой форме, разрешено лечиться дома. Во время лечения больные находятся под пристальным наблюдением врачей. Для прохождения лечения вне стационара заболевшим оформляется специальное согласие на соблюдение строгого домашнего карантина.

"Каждому оставшемуся на лечении дома при оформлении специального согласия разъясняются правила прохождения лечения, соблюдения строгого карантина до полного выздоровления, а также ответственность за нарушение этих правил людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении", - добавили в ОАТИ.

По последним данным, за последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.