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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области число заразившихся коронавирусом за сутки возросло почти вдвое

В регионе у 128 человек выявили COVID-19

МУРМАНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Мурманской области возросло за последние сутки почти вдвое и достигло 128. Об этом в воскресенье сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

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"За прошедшие сутки у 61 человека подтвержден результат теста на коронавирус. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 128 человек, из них десять человек вылечены и выписаны из больницы, 118 людей остаются на терапии", - говорится в сообщении. В штабе уточнили, что все заразившиеся, а также контактировавшие с зараженными люди, уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее в среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью каналу "Россия-24" сообщил, что очаг заражения коронавирусом выявлен среди подрядчиков на крупной стройке под Мурманском. Там введен режим карантина и планируется развернуть мобильный госпиталь, сообщал губернатор.

По информации оперативного штаба региона на вечер субботы, 26 случаев заражения было подтверждено на стройке подрядных организаций "НОВАТЭК-Мурманск" в поселении Междуречье Кольского района. Власти района в субботу вечером ввели на территории Междуречья режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. Всего в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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