Кадыров: российские космонавты будут проходить часть предполетной подготовки в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Российские космонавты будут проходить часть предполетной подготовки на базе Российского университета спецназа (РУС) в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Чеченская Республика поддерживает связи с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Есть договоренность, что часть предполетной подготовки космонавты будут проходить на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", - написал Кадыров на своей странице "Вконтакте".

Он также сообщил, что в 2019 году руководитель центра подготовки космонавтов Павел Власов озвучил просьбу: помочь восстановить легендарный реактивный самолет Ту-104, на котором летали и тренировались известные летчики-космонавты (Юрий Гагарин, Герман Титов, Павел Беляев, Алексей Леонов).

"По моему поручению помощник главы Чеченской Республики первый заместитель начальника УФСВНГ РФ по ЧР Даниил Мартынов занимался вопросами реконструкции исторического воздушного судна и выполнил поставленную задачу на самом высоком уровне", - добавил Кадыров.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также будет проводить подготовку телохранителей и военных журналистов. В декабре 2019 года на базе РУС открылся крупнейший в Европе аэродинамический комплекс Goodsky. Он рассчитан как на профессиональных спортсменов-парашютистов, так и любителей экстремальных видов спорта и активных развлечений.