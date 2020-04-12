Котяков: надо совершенствовать законодательство в части удаленной работы и самозанятых

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Законодательство необходимо усовершенствовать в части дистанционной работы и зависимой самостоятельной занятости. Ситуация, связанная с распространением коронавируса, определила новые вызовы для рынка труда, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Петербургском юридическом форуме в воскресенье.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об установлении до конца апреля нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы.

"Многие работодатели на время нерабочего месяца перевели сотрудников на удаленную занятость, а отдельные компании, я в этом даже уверен, будут активно использовать именно такую форму работы и в дальнейшем. По классификации Международной организации труда все шире становится сфера зависимой самостоятельной занятости. При этом отсутствие регламентации режима работы, времени отдыха ведет к рискам, связанным с охраной труда. Перечисленные проблемы требуют совершенствования законодательства", - сказал Котяков в видеобращении к участникам круглого стола "Перезагрузка трудовых отношений. Поиск баланса интересов работодателя и работника в новых условиях".

Он добавил, что важно "быстро и гибко настроить сферу трудовых отношений". "Изменения, происходящие в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, определили новые вызовы для рынка труда, ускоренного внедрения новых механизмов и инструментов. Сейчас нам с вами особенно важно проработать совместные перспективы и направления развития трудовых отношений. И именно эти новые форматы будут востребованы и работодателями, и работниками. В первую очередь это различные варианты гибкой платформенной занятости", - сказал министр труда.