В городе Алдан в Якутии, где объявлен карантин, развернули два обсерватора на 230 коек

ЯКУТСК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии подготовили два обсерватора на 230 коек в городе Алдан, где указом главы региона объявлен карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе Якутии.
Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Якутии выросло за сутки с 19 до 22. Из них пять случаев за последние несколько дней подтверждены в Алдане Алданского района. Решением главы региона Айсена Николаева на территории города с 00:00 (18:00 мск) 12 апреля введен карантин. Это единственный населенный пункт в Якутии, где объявлен карантин. В городе проживают более 20 тыс. жителей.
"В инфекционном отделении Алданского ЦРБ подготовлено 20 коек, под обсерватор в Алдане подготовлено два объекта общей коечной мощности в 230 мест. Дополнительно оборудован резервный объект в поселке Ленинский [находится в Алданском районе] на 40 коек", - говорится в сообщении. Выявление контактных лиц и забор анализов продолжаются.
Сейчас выезд и въезд в Алдан разрешен только жизнеобеспечивающим организациям и спецслужбам. Отмечается, что за нарушение режима карантина гражданам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Должностным лицам, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Жители Алдана должны находиться в условиях карантина в режиме самоизоляции по месту жительства, за исключением обращений за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью. Разрешается выходить в ближайший магазин, на работу, если деятельность предприятия не приостановлена, выгуливать домашних животных на дворовой территории и выносить мусор на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания или пребывания. В Якутии действует режим полной самоизоляции до 30 апреля включительно в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах республики, а также на территории поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.
По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.