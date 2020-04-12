В городе Алдан в Якутии, где объявлен карантин, развернули два обсерватора на 230 коек

ЯКУТСК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии подготовили два обсерватора на 230 коек в городе Алдан, где указом главы региона объявлен карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе Якутии.

Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Якутии выросло за сутки с 19 до 22. Из них пять случаев за последние несколько дней подтверждены в Алдане Алданского района. Решением главы региона Айсена Николаева на территории города с 00:00 (18:00 мск) 12 апреля введен карантин. Это единственный населенный пункт в Якутии, где объявлен карантин. В городе проживают более 20 тыс. жителей.

"В инфекционном отделении Алданского ЦРБ подготовлено 20 коек, под обсерватор в Алдане подготовлено два объекта общей коечной мощности в 230 мест. Дополнительно оборудован резервный объект в поселке Ленинский [находится в Алданском районе] на 40 коек", - говорится в сообщении. Выявление контактных лиц и забор анализов продолжаются.