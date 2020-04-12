Ансамбль Александрова музыкой поддержал итальянцев, борющихся с коронавирусом

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова сделал музыкальные записи в поддержку граждан Итальянской Республики, противостоящих коронавирусу. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"В ролике звучат шедевры итальянской музыки композиторов Джузеппе Верди и Джоаккино Россини. Все произведения исполнялись александровцами на различных площадках во время гастролей и концертных турне", - отмечается в сообщении. В частности, ансамбль исполнил композиции "Хор пленных иудеев" из оперы Верди "Набукко", "Каватина Фигаро" из оперы Россини "Севильский цирюльник", "Итальянский парафраз".

Минобороны России опубликовало видеозапись исполнения артистами ансамбля этих музыкальных композиций на своих страницах в социальных сетях.