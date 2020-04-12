{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ансамбль Александрова музыкой поддержал итальянцев, борющихся с коронавирусом

В ролике звучат произведения итальянских композиторов Джузеппе Верди и Джоаккино Россини
' Минобороны России/YouTube'

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова сделал музыкальные записи в поддержку граждан Итальянской Республики, противостоящих коронавирусу. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"В ролике звучат шедевры итальянской музыки композиторов Джузеппе Верди и Джоаккино Россини. Все произведения исполнялись александровцами на различных площадках во время гастролей и концертных турне", - отмечается в сообщении. В частности, ансамбль исполнил композиции "Хор пленных иудеев" из оперы Верди "Набукко", "Каватина Фигаро" из оперы Россини "Севильский цирюльник", "Итальянский парафраз".

Минобороны России опубликовало видеозапись исполнения артистами ансамбля этих музыкальных композиций на своих страницах в социальных сетях.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Главный инфекционист США считает, что снятие санитарных ограничений могут начать в мае
В штате Нью-Йорк это, вероятно, произойдет позже, отметил Энтони Фаучи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС