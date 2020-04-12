В Чечне установили правила проведения похорон из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Чечни установило правила проведения похорон в регионе на время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.

"В обязательные действия на похоронах входит: омовение умершего, намаз над ним, его похороны. Посещение родных умершего с целью соболезнования всегда было желательным действием, пусть... будут ограниченное количество людей - близкие и необходимые. В случае если соболезнующие навестили, то после приветствия, приняв соболезнование на расстоянии, не приближаясь, не позволяя приближаться к другим и в уважительной форме не позволив усесться к другим, поблагодарить за посещение и отпустить этого человека или группу людей", - сказал Межиев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в регионе произошел резкий рост числа заболевших из-за нарушения режима самоизоляции жителями республики, которые массово пришли на похороны в селении Новые Атаги. Выяснилось, что некоторые члены семьи покойного были заражены COVID-19, но утаили это от властей и медработников. Предварительные тесты выявили коронавирус у четверых членов этой семьи.

В Чеченской Республике 47 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них трое умерли, 15 уже выписаны из больницы. Состояние двух оценивается как тяжелое, 9 - средней степени тяжести, остальных - удовлетворительное.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. По последним данным, за последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода, выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.