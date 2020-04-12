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Главный инфекционист США допустил, что санитарные ограничения начнут снимать в мае

В штате Нью-Йорк это, вероятно, произойдет позже, отметил Энтони Фаучи

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти США могут приступить к частичному снятию введенных в стране из-за нового коронавируса санитарных ограничений в мае, но в штате Нью-Йорк это, вероятно, произойдет позже. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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"Я думаю, что, возможно, это начнется в следующем месяце, хотя бы в какой-то форме", - отметил он. Фаучи добавил, что в конце апреля власти проанализируют ситуацию, чтобы решить, какие именно ограничения в стране следует снять в первую очередь.

"Очевидно, что в Нью-Йорке, переживающем ужасные испытания, все будет иначе, чем в Арканзасе, - добавил он. - И, возможно, совсем иначе, нежели в ряде мест на Западном побережье США, таких как штат Вашингтон, где сумели предотвратить значительный рост [числа умерших]". Фаучи подчеркнул, что власти, вероятнее всего, не будут снимать ограничения одновременно во всех штатах.

Фаучи полагает, что опасность заражения новым коронавирусом может сохраниться в стране к запланированным на ноябрь президентским выборам, а зимой может последовать новая вспышка заболевания.

В воскресенье в эфире телеканала CNN на вопрос о том, будет ли в ноябре безопасно прийти на избирательные участки в США, чтобы проголосовать на президентских выборах, Фаучи ответил: "Я надеюсь на это. Я не могу этого гарантировать".

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Как отметил Фаучи, "определенно есть вероятность того", что в начале зимы в этом году в стране будет новая вспышка вызываемого коронавирусом заболевания. Специалист выразил надежду на то, что "ситуация будет уже совсем другой", поскольку в США к этому времени будут разработаны необходимые препараты.

Американский лидер Дональд Трамп 29 марта объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки, рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 20,6 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 3 ноября.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020Пандемия коронавируса нового типа
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