Главный инфекционист США допустил, что санитарные ограничения начнут снимать в мае

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти США могут приступить к частичному снятию введенных в стране из-за нового коронавируса санитарных ограничений в мае, но в штате Нью-Йорк это, вероятно, произойдет позже. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Я думаю, что, возможно, это начнется в следующем месяце, хотя бы в какой-то форме", - отметил он. Фаучи добавил, что в конце апреля власти проанализируют ситуацию, чтобы решить, какие именно ограничения в стране следует снять в первую очередь.

"Очевидно, что в Нью-Йорке, переживающем ужасные испытания, все будет иначе, чем в Арканзасе, - добавил он. - И, возможно, совсем иначе, нежели в ряде мест на Западном побережье США, таких как штат Вашингтон, где сумели предотвратить значительный рост [числа умерших]". Фаучи подчеркнул, что власти, вероятнее всего, не будут снимать ограничения одновременно во всех штатах.

Фаучи полагает, что опасность заражения новым коронавирусом может сохраниться в стране к запланированным на ноябрь президентским выборам, а зимой может последовать новая вспышка заболевания.

В воскресенье в эфире телеканала CNN на вопрос о том, будет ли в ноябре безопасно прийти на избирательные участки в США, чтобы проголосовать на президентских выборах, Фаучи ответил: "Я надеюсь на это. Я не могу этого гарантировать".