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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Кировской области достигло 51

Еще у десяти человек тест-система выявила подозрение на коронавирус

КИРОВ, 12 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось в Кировской области за сутки на 16 человек, общее число случаев инфицирования на данный момент в регионе достигло 51, девять пациентов выписаны после выздоровления, сообщается в официальной группе в "ВКонтакте" "Коронавирус. Оперштаб Кировской области".

"По состоянию на 12 апреля, коронавирус подтвержден еще у 16 жителей Кировской области. Таким образом, всего в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 51 человека", - говорится в сообщении.

Еще у десяти человек тест-система выявила подозрение на коронавирус. "Это жители региона, вернувшиеся из Москвы, и вступавшие с ними в контакт лица. Все они госпитализированы в инфекционную больницу города Кирова. В настоящее время в медучреждении находятся 107 пациентов, из которых 42 с коронавирусом и 13 человек с положительным результатом тест-систем, которые ожидают подтверждения диагноза из референсной лаборатории", - уточняется в сообщении.

По данным штаба, одна 80-летняя пациентка с подозрением на коронавирус находится в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном. "Рост числа как выявленной инфекции, так и подозрения на нее связан в первую очередь с возвращением жителей региона из городов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", - пояснил журналистам министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

В регионе с 17 марта действует режим повышенной готовности, до 30 апреля продлен режим самоизоляции, продолжают работать предприятия жизнеобеспечения, 140 системообразующих предприятий и ряд других. Пи этом пропусков для перемещения по территории региона не требуется.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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