Выставку о знаменитом старце псковского монастыря перенесли в онлайн из-за коронавируса

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Выставка о знаменитом российском священнике архимандрите Иоанне (Крестьянкине), который много лет был духовником Псково-Печерского монастыря и поддерживавшем переписку с тысячами верующих по всему Советскому Союзу, открылась в онлайн-формате, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе издательства "Вольный странник".

Как пояснил собеседник агентства, экспозицию к 110-летию со дня рождения старца, которое отмечается в апреле, готовили около полугода. Однако из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, открыть ее в обычном формате оказалось невозможно.

"Когда стало понятно, что в музее монастыря эту экспозицию смогут увидеть совсем немногие люди, было решено представить все собранные материалы в интернете. Используя архивные и новые найденные данные, сделали сайт, где рассказывается о жизни отца Иоанна, его духовном пути и о тех годах, которые он провел в Псково-Печерском монастыре. Благодаря этому повествование о жизни отца Иоанна стало доступным не только в Печорах (город в Псковской области, где расположен монастырь - прим. ТАСС), но и по всей православной России, и по всему миру", - рассказал представитель издательства.

Он уточнил, что онлайн-выставка создана сотрудниками издательства "Вольный странник". Среди вошедших в нее материалов есть уникальные документы: письма священника к известным людям, автограф, видеопослание и другие.

"Выставка расскажет о жизни этого любимого многими старца, его духовном становлении и возрастании через скорби и испытания, о временах, когда батюшка стал уже известным духовником, к которому отовсюду приезжали за советом люди. Дана подробная хронология жизни отца Иоанна", - добавил он.

Об отце Иоанне

Архимандрит Иоанн (в миру - Иван Крестьянкин) родился в 1910 году в Орле в семье горожан, с детства был при церкви. Известно, что уже в пять лет учился служить пономарем. При этом он получил мирское образование, в 1931-1944 годах работал бухгалтером, в том числе в годы Великой Отечественной войны не попал на фронт из-за плохого зрения и был главным бухгалтером отдела снабжения Московской железной дороги.

В 1945 году рукоположен в сан дьякона, служил в московских храмах. В 1950 году приговорен к семи годам заключения, но досрочно освобожден. После этого несколько лет служил в разных российских храмах, пострижен в монахи и в 1967 году приехал в Псково-Печерский монастырь, где служил до конца жизни. Умер в 2006 году после нескольких лет тяжелой болезни.

Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей. Датой основания считается 1473 год, когда здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная в холме из песчаника. Холм, в котором находятся Успенская церковь, сохранился до настоящего времени и называется Святой горой.