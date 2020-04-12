В Египте количество заразившихся коронавирусом превысило 2 тыс. человек

КАИР, 12 апреля. /ТАСС/. Число излечившихся от коронавирусной инфекции в Египте растет. Об этом заявил в воскресенье Минздрав арабской республики.

Как сообщил официальный представитель ведомства Халед Мугахед, "к настоящему моменту число выздоровевших достигло 447 человек, все они выписаны из больницы". Вместе с тем число заразившихся превысило отметку в 2 тыс. человек. По словам Мугахеда, "за минувшие сутки выявлено 126 новых случаев, общее число заболевших составило 2065 человек, умерли 13. Общее число летальных исходов достигло 159".

В стране с населением свыше 100 млн человек, по заявлениям властей, пока удается сдерживать распространение болезни. Тем не менее, в минувшую среду правительство продлило еще на две недели - до 23 апреля - комендантский час, отмену всех зарубежных авиарейсов, за исключением вывозных, а также карантин в школах, высших учебных заведениях и многих государственных учреждениях. Закрыты кафе и рестораны, музеи исторические памятник, достопримечательности, мечети и церкви.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,7 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.