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Минздрав сообщил, что запасы донорской крови и ее компонентов в РФ покрывают потребности

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Медицинские организации России имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности. При этом Минздрав РФ призывает постоянных доноров продолжать сдачу крови, а желающих присоединиться к процедуре впервые - подождать более благоприятной эпидемической обстановки, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства.

"В настоящее время в российских медицинских организациях и на станциях переливания имеется запас донорской крови и ее компонентов, полностью удовлетворяющий текущую потребность. По информации главного внештатного трансфузиолога Минздрава России Татьяны Гапоновой, согласно данным федерального мониторинга, все заявки медицинских организаций, которые поступают на станции переливания крови, исполняются в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в России проходит акция "Оставайся донором", целью которой является призыв к людям, являющимся опытными донорами, продолжать сдавать кровь. "Граждане, регулярно сдающие кровь, и в условиях коронавируса продолжают оставаться донорами. При этом строго и дисциплинированно соблюдают требования врачей, - отметила Гапонова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава. - Вместе с тем <...> массовые акции по привлечению новых доноров в настоящих условиях нежелательны, поскольку несут в себе потенциальные риски распространения инфекции".

Отмечается также, что Минздрав ведет ежедневный мониторинг наличия компонентов крови в медорганизациях и потребность в них во всех субъектах РФ. "Все медицинское сообщество выражает глубокую благодарность донорам, которые продолжают помогать в столь непростые времена", - подчеркнули в министерстве.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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