Эксперт: Венская операция стала одной из выдающихся в годы войны

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Операция по освобождению Вены, которая завершилась ровно 75 лет назад - 13 апреля 1945 года, стала одним из выдающихся образцов военного искусства на завершающем этапе Великой Отечественной войны. О малоизвестных подробностях освобождения столицы Австрии рассказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Венская операция являлась одной из выдающихся в ходе Великой Отечественной войны. <...> Стоит подчеркнуть, что мы не имели столь подавляющего преимущества в живой силе и технике, которое принято в военной науке считать необходимым для прорыва такой укрепленной обороны противника, но это была армия-победительница, наши солдаты действовали дерзновенно и имели полное чувство морального превосходства над противником", - сказал он.

Мягков напомнил, что для удержания австрийской столицы были направлены большие ресурсы. "Немцы создали три линии обороны и, как считал сам Гитлер, немецкие укрепления здесь были неприступными, он приказал удерживать Вену до последней возможности. Немцы проводили мобилизацию всех мужчин от 16 до 60 лет, им выдавали фаустпатроны, чтобы они поражали советские танки, везде были баррикады, доты и дзоты, чтобы остановить наши войска. Важно напомнить, что Австрия являлась родиной не только великих композиторов, но и самого Гитлера, поэтому для него потеря города была огромным психологическим шоком", - отметил историк.

Бои за Имперский мост

Красная армия перед началом военной операции продемонстрировала высочайший гуманизм по отношению к мирному населению. "Когда начался штурм, маршал Федор Толбухин выступил с обращением к жителям Вены, в котором призвал их помогать освобождать свою родину. Были специальные распоряжения не применять тяжелые орудия, чтобы спасти мирных жителей и один из красивейших городов Европы от разрушений, а когда начались бои за город, советское правительство опубликовало специальное заявление, в котором указывалось, что СССР не претендует ни на какую часть австрийской территории либо изменение социального строя", - сказал Мягков.

Операция по освобождению города началась 16 марта, когда наши части начали упорное продвижение к австрийской столице, а сам штурм города проходил с 5 по 13 апреля. "Мы взяли Вену в тиски, но противник взорвал все мосты через Дунай, остался фактически один Имперский мост. Понятно, что тот, кто овладеет этой переправой, становился хозяином положения в центре города. Наши попытки овладеть этим мостом 9 и 10 апреля не увенчались успехом, и тогда было принято дерзкое решение захватить эту переправу с помощью бронекатеров Дунайской военной флотилии, и в ночь с 12 на 13 апреля в районе Имперского моста высадился наш небольшой десант и захватил эту переправу", - сказал научный директор РВИО.

Одним из участников штурма был будущий актер, народный артист РСФСР Георгий Юматов, который сыграл главную роль в кинофильме "Офицеры" (1971). "Он вспоминал, что, когда группа взобралась на мост, то увидела, что по нему едут танки дивизии СС "Мертвая голова", они стали бросать гранаты под эти танки. Когда немцы увидели, что это небольшая горстка наших бойцов, то перешли в контратаку, и почти все наши, а это были 18-20-летние ребята, погибли или были ранены. Юматов также получил тяжелое ранение, шрамы от которого остались и после войны", - подчеркнул Мягков.

Когда мост был захвачен, немцы оказались в безвыходном положении, и 13 апреля 1945 года над Веной взметнулся красный флаг. "Как только закончились бои, наших бойцов отпустили погулять по городу, и по воспоминаниям очевидцев, буквально каждое окно в Вене было распахнуто, и оттуда слышались фортепьяно или скрипка. Венцы были безмерно благодарны бойцам Красной армии, радостно встречали их. Надо отметить, что наше командование организовало в срочном порядке доставку необходимых продуктов питания, чтобы кормить голодных венцев. Несколько тысяч тонн зерна, консервы, молоко для детей - все было сделано для того, чтобы венцы почувствовали, что пришла армия-освободительница", - отметил историк.

"Помнит Вена…"

Мягков отметил, что при освобождении города мы потеряли почти 40 тыс. человек. "Всего за эту операцию Красная армия потеряла безвозвратно 38 тыс. солдат и офицеров. Точных данных о потерях немецких и венгерских войск нет, но известно, что 32 дивизии противника были полностью разгромлены, а в плен сдалось 130 тыс. вражеских солдат и офицеров. Итогом этой операции стало и то, что немцы лишились последних мощностей нефтедобычи и нефтепереработки, которые были жизненно необходимы для Третьего рейха. Это стало огромным ударом для остатков германского нацизма", - отметил он.

13 апреля 1945 года в Москве был дан салют в 24 залпа из 324 артиллерийских орудий, а 50 соединений и частей были удостоены почетного наименования "Венские". В июне 1945 года была учреждена медаль "За взятие Вены", которой было награждено почтит 270 тыс. советских воинов.

Научный директор РВИО подчеркнул, что австрийский народ вынес уроки из этой войны и бережно чтит память советских воинов-освободителей. "Уже в 1945 году в центре Вены был поставлен памятник, который представляет из себя воина-красноармейца с ППШ на груди. На территории Австрии сейчас находится около 300 захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны, о которых австрийцы заботятся. Надо сказать, что австрийский народ вынес уроки из Второй мировой войны и весь ужас, который творился в те годы, не остался бесследным и присутствует сегодня в исторической памяти народа", - сказал Мягков.

В 2017 году РВИО установило на Центральном кладбище Вены монумент, посвященный нашим погибшим военнопленным. Во время работ там было обнаружено 198 останков советских граждан, была проведена исследовательская работа, в ходе которой было выяснено, что это советские военнопленные нацистских концлагерей, при этом большинство имен удалось установить.