Участники проекта "Госпрофи.РФ" занимаются проблемами привлечения молодежи в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Участники проекта "Госпрофи.РФ" по формированию кадрового резерва для государственного и муниципального управления на Дальнем Востоке в рамках своих выпускных проектов решают проблемы создания комфортных общественных пространств, удобной для человека среды в "умных" городах, подготовки спортивного резерва и закрепления молодежи в регионе. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта Юлия Павлова.

Президент РФ по итогам встречи 6 сентября 2019 года с представителями общественности Дальнего Востока поручил оказать содействие в реализации проекта "Госпрофи.РФ", который направлен на подготовку кадров для госуправления среди профессионалов Дальнего Востока. Проект был запущен осенью 2019 года на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), в том числе за счет средств гранта от Росмолодежи, а из его участников будет сформирован кадровый резерв ДФО.

"Среди проектов участников программы - "Здесь начинается Россия", который посвящен созданию условий для привлечения и закрепления молодежи на Дальнем Востоке через молодежную площадку [Восточного экономического форума] ВЭФ-2020, и "Транспортная система умных городов", посвященный созданию комфортной среды в умных городах. Также слушатели программы решают проблемы развития территорий и создания общественных пространств, используя в качестве примера бухту Новый Аякс во Владивостоке, и подготовки спортивного резерва в Бурятии", - сообщила собеседница.

Все темы слушатели программы прорабатывают со своими кураторами, и все проекты претерпевают постоянные изменения в зависимости от изменения ситуации и советов ментора. Среди менторов программы - заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат, губернатор Приморья Олег Кожемяко и другие эксперты и политики округа. Программу курирует полпредство и Минвостокразвития РФ, именно они предоставили административный ресурс для подбора кураторов и менторов для слушателей.

О проекте

Проект "Госпрофи.РФ" стал социальным прообразом программы Master of Public Administration (MPA), запущенной на базе ДВФУ первой в Сибири и на Дальнем Востоке программы подготовки управленческих кадров новой формации, которым предстоит решать задачу опережающего развития регионов. "Госпрофи.РФ" должен решить проблему недостатка компетенций управленческих кадров на Дальнем Востоке и отчасти проблему низкой эффективности реализации нацпроектов.

Первый набор MPA составил 39 человек, 17 из них стали участниками проекта "Госпрофи.РФ", и их число увеличивается. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые уже работают или планируют работать в системе государственного управления, в муниципалитетах, в некоммерческих организациях или бизнесе. Их обучение продлится до осени 2020 года и включает в том числе оценку личностных и профессиональных компетенций. Защита личного проекта в проблемной сфере станет выпускной работой каждого из слушателей проекта.