{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участники проекта "Госпрофи.РФ" занимаются проблемами привлечения молодежи в ДФО

Они также решают вопросы создания комфортных общественных пространств и подготовки спортивного резерва

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Участники проекта "Госпрофи.РФ" по формированию кадрового резерва для государственного и муниципального управления на Дальнем Востоке в рамках своих выпускных проектов решают проблемы создания комфортных общественных пространств, удобной для человека среды в "умных" городах, подготовки спортивного резерва и закрепления молодежи в регионе. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта Юлия Павлова.

Президент РФ по итогам встречи 6 сентября 2019 года с представителями общественности Дальнего Востока поручил оказать содействие в реализации проекта "Госпрофи.РФ", который направлен на подготовку кадров для госуправления среди профессионалов Дальнего Востока. Проект был запущен осенью 2019 года на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), в том числе за счет средств гранта от Росмолодежи, а из его участников будет сформирован кадровый резерв ДФО.

"Среди проектов участников программы - "Здесь начинается Россия", который посвящен созданию условий для привлечения и закрепления молодежи на Дальнем Востоке через молодежную площадку [Восточного экономического форума] ВЭФ-2020, и "Транспортная система умных городов", посвященный созданию комфортной среды в умных городах. Также слушатели программы решают проблемы развития территорий и создания общественных пространств, используя в качестве примера бухту Новый Аякс во Владивостоке, и подготовки спортивного резерва в Бурятии", - сообщила собеседница.

Все темы слушатели программы прорабатывают со своими кураторами, и все проекты претерпевают постоянные изменения в зависимости от изменения ситуации и советов ментора. Среди менторов программы - заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат, губернатор Приморья Олег Кожемяко и другие эксперты и политики округа. Программу курирует полпредство и Минвостокразвития РФ, именно они предоставили административный ресурс для подбора кураторов и менторов для слушателей.

О проекте

Проект "Госпрофи.РФ" стал социальным прообразом программы Master of Public Administration (MPA), запущенной на базе ДВФУ первой в Сибири и на Дальнем Востоке программы подготовки управленческих кадров новой формации, которым предстоит решать задачу опережающего развития регионов. "Госпрофи.РФ" должен решить проблему недостатка компетенций управленческих кадров на Дальнем Востоке и отчасти проблему низкой эффективности реализации нацпроектов.

Первый набор MPA составил 39 человек, 17 из них стали участниками проекта "Госпрофи.РФ", и их число увеличивается. Это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые уже работают или планируют работать в системе государственного управления, в муниципалитетах, в некоммерческих организациях или бизнесе. Их обучение продлится до осени 2020 года и включает в том числе оценку личностных и профессиональных компетенций. Защита личного проекта в проблемной сфере станет выпускной работой каждого из слушателей проекта.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Вторая мировая война
Эксперт: Венская операция стала одной из выдающихся в годы войны
Вена была освобождена 13 апреля 1945 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС