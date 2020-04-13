Певец Аль Бано поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Певец поблагодарил российских специалистов за неоценимый вклад по борьбе с коронавирусной инфекцией и за помощь итальянскому народу, отмечается в сообщении.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Телемост с известным итальянским эстрадным певцом Аль Бано прошел в актовом зале гостиницы "Сан Марко" города Бергамо, где размещены российские военнослужащие, оказывающие помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Спасибо вам большое за все то, что вы уже сделали и делаете для Италии. Этот жест мы никогда не забудем. И всегда будем помнить, что вы сделали для итальянского народа. Спасибо вам!" - приводит пресс-служба слова Аль Бано.

76-летний исполнитель часто приезжает выступать в Россию. Его визитная карточка, песня "Felicita", в которой говорится о простых человеческих чувствах, была впервые исполнена в 1982 году на фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо дуэтом Аль Бано и Ромины Пауэр. Композиция тогда заняла второе место, но стала всемирно известным хитом, который поют во всем мире.

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от эпидемии районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях. В состав интернациональных бригад входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов, в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.