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Власти провинции КНР Хэйлунцзян выявили коронавирус у 49 граждан страны, въехавших из РФ

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Власти граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 49 вернувшихся из РФ граждан страны. Как говорится в опубликованном в понедельник докладе регионального комитета по делам здравоохранения, еще у 4 человек подозревают наличие вируса.

По данным властей, общее число инфицированных среди вернувшихся из-за рубежа достигло 247 человек, из них 118 случаев инфицирования были бессимптомными.

Среди жителей региона за минувшие сутки болезнь диагностирована у 7 жителей Харбина, еще у аналогичного количества жителей того же города болезнь протекает бессимптомно.

С 9 апреля Китай закрыл все пункты пропуска на границе с Россией для пассажирского сообщения. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в ходе пандемии в мире заразились более 1,7 млн человек, свыше 110 тыс. умерли.

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