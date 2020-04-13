Места массовых захоронений времен ВОВ обнаружены в 33 районах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Работники архивов установили 33 муниципалитета Ростовской области, на территории которых находятся ранее неизвестные места массовых захоронений граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в управлении информационной политики региона.

"В рамках реализации проекта "Без срока давности" в Ростовской области выявлена информация по 33 районам и городам Ростовской области, где имеются ранее неизвестные места массовых захоронений мирных граждан, уничтоженных нацистскими оккупантами", - говорится в сообщении.

С начала 2020 года специалисты проанализировали около 300 тыс. документов, с части которых только недавно сняли гриф "Секретно".

"Документы содержат информацию, в подлинности которой нет ни малейших сомнений: это заключения, акты комиссий, выдержки из допросов, письма и отчеты, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Есть фамилии, цифры, даты, а также - что особенно ценно - имеется привязка к местности, что позволит поисковикам сузить места проведения раскопок".

В управлении информационной политики Ростовской области отметили, что документы содержат описание ряда массовых казней, произведенных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной территории. В одном из рассекреченных документов архивисты обнаружили свидетельства очевидцев об убийстве девушки и ее малолетнего сына, которых сбросили в шахту Красина. Другой документ рассказывает об обнаружении в песчаных карьерах у хутора Поповки трупов 94 человек со следами пыток, в том числе двоих детей.

Всего в период немецко-фашистской оккупации Ростовской области расстреляно, повешено, замучено и угнано в немецкое рабство 182 061 человек, отметили в управлении информационной политики.