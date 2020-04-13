Кобылкин просит Генпрокуратуру обратить внимание на нарушение запрета на сельхозпалы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин обратился в Генпрокуратуру по вопросу нарушения регионами запрета на сельхозпалы в пожароопасный период. Об этом говорится в с сообщении пресс-службы министерства в понедельник.

"По состоянию на 13 апреля, информационной системой дистанционного мониторинга на территории России зафиксировано свыше 10 тыс. термоточек общей площадью свыше 1 млн га. <...> Официальное обращение в Генеральную прокуратуру РФ министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин адресовал в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах, связанных с природными пожарами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр просит обратить внимание территориальных органов прокуратуры на указанные факты и принять меры прокурорского реагирования.

Основными причинами возникновения лесных пожаров в весенний период ежегодно является неосторожное обращение с огнем, а также переход на леса огня от выжиганий на землях сельхозназначения сухой прошлогодней растительности.

В настоящее время наибольшее количество термоточек отмечено в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Приморском, Хабаровском, Краснодарском краях, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Смоленской и Брянской областях.