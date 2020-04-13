В Минпросвещения считают недопустимым снижать зарплаты учителей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Снижение зарплат учителей в РФ недопустимо, деньги на их выплату в бюджете есть, сообщил в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе селекторного совещания партии "Единая Россия" по организации обучения в период пандемии коронавируса.

"Мы не должны, и вопрос этот у нас находится на постоянном контроле, допустить снижения заработных плат учителей. Все деньги на сегодняшний день в бюджете имеются. Поэтому, если где-то в регионах возникает ситуация невыплаты или снижения заработной платы, оперативно нам сообщайте, и мы эту ситуацию будем поправлять", - сказал Кравцов.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта Кравцов сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.