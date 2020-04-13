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Пандемия коронавируса нового типа

50 граждан Германии и 20 россиян покинули РФ спецрейсом "Аэрофлота"

Рейс вылетел в Мадрид

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" с 50 гражданами Германии и 20 гражданами РФ, проживающими в Германии, вылетел в понедельник из Москвы в Мадрид. Об этом говорится в сообщении посольства ФРГ в Москве, размещенном в понедельник в Twitter.

"Сегодня в Мадрид за гражданами РФ вылетел самолет "Аэрофлота". Этим рейсом Россию покинули граждане ЕС и граждане РФ, проживающие в Германии. Всего при поддержке Министерства иностранных дел России, помимо граждан Франции и Испании, из Москвы вылетели 50 граждан Германии и 20 россиян. Все они смогут вернуться домой в Германию", - отмечается в сообщении посольства.

В диппредставительстве добавили, что вылетевших сегодня утром из аэропорта Шереметьево граждан и проживающих в Германии россиян провожали постоянный заместитель посла ФРГ Беате Гжески и другие сотрудники посольства.

"Благодарим всех, кто сделал этот вылет возможным, в первую очередь спасибо МИД РФ", - подчеркнули в посольстве.

Теги
ГерманияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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