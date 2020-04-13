АСИ запустило акцию по сбору компьютеров и ноутбуков для нуждающихся школьников

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте всероссийской благотворительной акции "Помоги учиться дома", призванной помочь нуждающимся школьникам с компьютерной техникой для дистанционного обучения. Соорганизаторами проекта выступают Минпросвещения и политическая партия "Единая Россия".

"АСИ запускает благотворительную программу "Помоги учиться дома". С ее помощью мы хотим обеспечить школьников по всей стране необходимой компьютерной техникой для обучения в дистанционном формате. Стать участником программы может любой житель страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новой или использованной компьютерной техникой с нуждающимися, а также помочь в ее распространении", - сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева на селекторном совещании с участием руководства Минпросвещения по организации обучения в период пандемии коронавируса.

По ее словам, для реализации этой программы формируется федеральный штаб, куда войдут представители трех организаторов. "В течение трех дней программа запуска с основными вехами будет доведена до регионов, мы просим губернаторов, региональные органы власти подключиться к реализации. Мы надеемся на полную включенность региональных отделений партии "Единая Россия", - отметила Чупшева.

Она уточнила, что АСИ будет отвечать за общую координацию и работу с партнерами - как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. АСИ будет постепенно расширять пул участников акции, вовлекая в будущем не только доноров техники, но и волонтеров и волонтерские организации, а также разработчиков платформ для дистанционного обучения и провайдеров доступа в интернет.

Министерство просвещения с помощью педагогов из всех 42 тыс. школ наладит контакт с каждой нуждающейся семьей, сформирует на этой основе базу данных, "чтобы помощь была адресной". "Единая Россия" возьмет на себя задачу организации сбора оборудования, привлечения крупных партнеров-доноров и распределения собранной техники по всей стране, добавила Чупшева.

По ее словам, уже сейчас работает сайт помогиучитьсядома.рф, где можно оставить заявку на участие в акции. Заявки от семей, в которых школьникам нужна техника, будут собирать школы.

Потребность в компьютерах

Потребность в компьютерной технике для школьников в российских регионах оценивается в 1,5-2 млн единиц, говорила ранее в понедельник гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она привела исследование Общественной палаты. Треть принявших участие в опросе говорят, что у них нет персонального компьютера для дистанционного обучения. Почти каждый пятый учитель отметил, что до половины всех школьников в их потоке не смогут учиться дистанционно из-за отсутствия технических средств, либо из-за неумения использовать цифровые инструменты. И каждый десятый учитель указал, что таких учеников в потоке может быть больше половины, говорила Чупшева.