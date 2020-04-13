Первый канал запускает спецпроект "У нас все дома"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первый канал в понедельник представит спецпроект "У нас все дома" для поддержки зрителей на самоизоляции, сообщили в пресс-службе.

"Звездные участники [проекта] зовут всех к себе в гости, где расскажут и покажут, как сами приспособились к новым условиям, что помогает им сохранять оптимизм и бодрость духа, а также поделятся лайфхаками о том, как перенести режим самоизоляции, живя полной жизнью", - отметили в пресс-службе.

Героями выпусков станут Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, Нонна Гришаева с мужем Александром, семьи модельера Валентина Юдашкина и футболиста Павла Погребняка, многие другие. Юдашкин, в частности, покажет, как самостоятельно изготовить антисептик, а Ягудин поделится секретами приучения детей к спорту.

Ведущий Тимур Еремеев отметил, что артисты, музыканты, спортсмены оказались в тех же условиях, что и все россияне. "И я хочу, чтобы студия программы стала пространством для единения, коммуникации, обмена опытом. Я хочу, чтобы каждый, кто оказался у экрана, увидел: он не одинок", - цитирует его канал.