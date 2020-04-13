АСИ и Минпросвещения запустят платформу по дополнительному образованию школьников

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Министерство просвещения запустят интернет-платформу по дополнительному образованию школьников, сообщила в понедельник гендиректор АСИ Светлана Чупшева на селекторном совещании с участием руководства Минпросвещения по организации обучения в период пандемии коронавируса.

Министерство просвещения ранее разрешило регионам при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся 1-8 классов и перенести часть учебных программ на следующий.

"Если регионы примут решение о досрочном завершении учебного года… мы считаем, что необходимо продолжать образовательный процесс хотя бы в формате дополнительного образования. И такую платформу по дополнительному образованию, с помощью Минпросвещения, всех крупных федеральных образовательных платформ, мы также будем готовы в ближайшее время уже запустить", - сказала Чупшева.

По ее словам, благодаря этому школьники в регионах страны, если общая школьная программа досрочно завершится, "будут иметь возможность доступа к программам дополнительного образования и продолжать свое обучение в дистанционном формате". Подробности о платформе не уточняются, в настоящий момент она находится в разработке.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.